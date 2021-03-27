بيانيتش: لم انتقل لبرشلونة حتى ارحل سريعاً

نفى ميراليم بيانيتش نجم برشلونة ما يتردد عبر وسائل الإعلام حول رغبته بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أنه ما زال مصمماً على النجاح في كامب ناو.

وتعاقد البارسا مع البوسني الصيف الماضي، وذلك في صفقة تبادلية مع يوفنتوس انتقل بموجبها آرتور ميلو إلى فريق السيدة العجوز، مع دفع برشلونة 10 ملايين يورو إضافية.

وارتبط بيانيتش بالرحيل عن النادي الكتالوني في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في معظم المباريات، نظراً لعدم اقتناع المدرب رونالد كومان بقدراته.

وخلال مقابلة أجراها بيانيتش مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" المحلية، أجاب عند سؤاله عن مستقبله: “نعم أريد البقاء، لم أوقع لبرشلونة لكي أرحل في العالم التالي، وقعت لكي أدخل التاريخ في نادٍ كان في طريقي طوال مسيرتي الاحترافي.

“أتيت إلى هنا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفي، هذا العام أريد المساعدة على الفوز بالثنائية (الدوري والكأس)، هذه هي عقليتي. لا استسلم أبداً، إذا لم أشارك، أتدرب صباح اليوم التالي أكثر من أي وقت مضى حتى يلاحظ المدرب ذلك.

"طلب كومان مني أن أكون هادئاً، وأن أستعيد لياقتي، وألا أكون في عجلة من أمري، كان من الصعب علي الدخول في التشكيلة، لا يتحدث كومان كثيراً مع اللاعبين، لذلك ما علي فعله هو مواصلة العمل حتى أكون جاهزاً”.