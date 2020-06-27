بيانيتش يخوض الفحوصات الطبيبة مع برشلونة

شهدت الساعات الأخيرة المفاوضات التي ستنقل آرتور ميلو إلى يوفنتوس وميراليم بيانيتش إلى برشلونة تسارعاً كبيراً.

ومن المتوقع أن ينتقل لاعب الوسط البوسني إلى البلاوغرانا ليصبح أول صفقاته للموسم الجديد 2020-2021 بدايةً من سبتمبر القادم.

وحسب تقارير شبكة "سكاي سبورت"، سيكون الأحد اليوم النهائي لإغلاق هذه الصفقة، حيث سيستقل بيانيتش طائرة إلى إسبانيا لإجراء الفحوصات الطبية مع فريقه الجديد برشلونة، ثم سيعود إلى إيطاليا لكي يتحضر للمشاركة في مباراة البيانكونيري أمام جنوى ضمن الدوري الإيطالي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء.

وقام برشلونة بتقييم بطاقة بيانيتش بمبلغ 60 مليون يورو، بينما سيكون تقييم سعر آرتور الذي سينتقل ليوفي بـ 70 مليون يورو، أي أن قيمة بطاقة بيانيتش أقل بعشرة ملايين، وسيحصل البرازيلي وفقاً للشبكة على 6 ملايين يورو كراتب سنوي مع الفريق الأبيض والأسود.

ما زال بيانيتش رغم هذا الاتفاق لاعباً أساسياً في يوفنتوس وقد شارك أمس في مباراة يوفنتوس وليتشي على ملعب آليانز والتي انتهت بفوز البيانكونيري بأربعة أهداف نظيفة.