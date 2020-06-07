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بيانيتش يفضل برشلونة على باريس سان جيرمان وتشيلسي

منشور 07 حزيران / يونيو 2020 - 02:00
ميراليم بيانيتش
ميراليم بيانيتش

يرفض ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، لرغبته في ارتداء قميص برشلونة الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأحد، أن الدولي البوسني لم يرد على عرضي سان جيرمان وتشيلسي، لاقتناعه بخيار إنهاء مسيرته مع متصدر الدوري الإسباني.

ويرغب النادي الكتالوني في ضم لاعب الوسط مقابل انتقال آرتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش، لكن إدارة يوفي تطلب آرتور ميلو مقابله فقط، علماً بأن البرازيلي رفض مغادرة البارسا بأي شكل نهاية الموسم الجاري، لذلك فإن الصفقة توقفت بين جميع الأطراف حالياً.

Via SyndiGate.info


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