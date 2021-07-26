بيانيتش ينتظر رحيل رامزي قبل العودة إلى يوفنتوس

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة قد يعير لاعب وسطه ميراليم بيانيتش إلى يوفنتوس لموسمين براتب مخفض فقط إذا ما باع النادي الإيطالي أو أعار لاعبه آرون رامزي.

وغادر الدولي البوسني صفوف البيانكونيري صيف العام القادم في صفقة تبادلية شملت لاعب الوسط الآخر آرتور، لكنه فشل في فرض نفسه أمام المدير الفني رونالد كومان في البارسا ليبقى على دكة البدلاء.

وبات نجم روما وأولمبيك ليون السابق يرغب في العودة إلى تورينو بأي طريقة، ويعني ذلك تخفيض أجوره.

برشلونة يريد التخلص من بيانيتش سريعاً

ولن يمانع برشلونة إعارة اللاعب لمدة موسمين إذا ما غطى يوفي لاعبه وفقاً للصحيفة الصادرة من كتالونيا.

في المقابل، سيتحتم على النادي الإيطالي التخلص من رامزي الذي وصل إلى تورينو مجاناً بعد انتهاء عقده مع آرسنال.

ويبدو أن الدولي الويلزي سيعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة توتنهام هوتسبير أو ولفرهامبتون واندررز.