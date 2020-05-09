بيانيتش يوافق على الانضمام إلى برشلونة

أكد تقرير إيطالي الجمعة أن ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس وافق على الانضمام لبرشلونة الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أبلغ البوسني مسؤولي يوفي بأنه قرر الانضمام إلى البارسا في حالة مغادرة “السيدة العجوز” وبات حسم الصفقة التبادلية متروكاً للاتفاق بين الناديين.

وأشارت إلى أن الاسم الأول المطلوب من المدرب ماوريتسيو ساري والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي في الصفقة، هو آرتور ميلو نجم برشلونة، إلا أن الأخير يرفض بوضوح مغادرة كامب ناو.

وأوضحت أن برشلونة عرض ثلاثة أسماء لدخول الصفقة التبادلية هم إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال ونيلسون سيميدو.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس غير مقتنع براكيتيتش كما أن اللاعب يريد الانضمام إلى إشبيلية.

ويرفض مسؤولو “السيدة العجوز” عودة فيدال بسبب تقدمه في العمر، كما أن قيمته الفنية أقل من آرتور، بينما قد يتم التفكير في ضم سيميدو، إذا رحل ماتيا دي شيليو.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس يفكر في طلب مقابل مادي جنباً إلى جنب مع تبادل اللاعبين.