بيدري أحدث المنضمين لمنتخب إسبانيا

استدعى مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكه لاعب وسط برشلونة الشاب بيدري استعداداً لمباريات "الماتادور" الثلاث أمام منتخبات اليونان وجورجيا وكوسوفو ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ولطالما شبّه النقاد بيدري بمايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط ليفربول تياغو آلكانتارا وظهير برشلونة الأيسر جوردي آلبا.

ويعود آلبا إلى المنتخب للمرة الأولى منذ عودة إنريكه لشغل منصب المدرب عام 2019، في حين لم يكن آلكانتارا ضمن التشكيلة الأخيرة في معسكر نهاية العام الماضي.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع ضيفه اليوناني في غرناطة في 25 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقي بمستضيفه الجورجي بعدها بثلاثة أيام، ثم مع منتخب كوسوفو في إشبيلية في 31 من الشهر الحالي.

وضمت التشكيلة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيز (برايتون).

الدفاع: بيدرو بورو (سبورتينغ لشبونة)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، إينيغو مارتينيز (أتلتيك بلباو)، خوسيه غايا (فالنسيا)، إيريك غارسيا (مانشستر سيتي)، جوردي آلبا (برشلونة)، دييغو يورينتي (ليدز يونايتد).

الوسط: فابيان رويز (نابولي)، بيدري وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، كوكي وماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس)، تياغو آلكانتارا (ليفربول)، والمهاجمين داني أولمو (لايبتزيغ)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، جيرارد مورينو (فياريال)، ألفارو موراتا (يوفنتوس)، براين خيل (آيبار).

وأكد إنريكي، أنه "إذا كان بإمكان أي شخص أن يلعب ست بطولات كأس عالم"، فهو نجم ريال مدريد، راموس.

تأتي هذه التصريحات من جانب المدير الفني عقب ما قاله راموس قبل أيام قليلة حول مستواه، وإلى أي مدى يمكن أن تمتد مسيرته الطويلة في الملاعب. وقال إنريكي مازحاً، في مؤتمر صحفي "لم يقل حتى عام 2026 بل قال 2036"، وأشار إلى أن "سيرخيو هو أول من يعلم أنه أمر صعب للغاية، لم يفعله أحد من قبل".

وأضاف "إذا قال ذلك وهو مقتنع به، لا أعرف ما إذا كنت سأكون هنا في عام 2026، لكن من سيكون هنا سيكون سعيداً بوجود لاعب مثل سيرخيو".

وشدد إنريكي، الذي لم يرغب في التعليق على مسألة تجديد عقد راموس مع ريال مدريد، على أن "أفضل ما يمكن أن يفعله أي إنسان، هو التركيز على الحاضر".

وقال إنريكي: "هذه القائمة لا تحدد اللاعبين الذين سيتواجدون في بطولة أوروبا، كل ذلك يعتمد على الأداء، أنا لا أنظر إلى عمر اللاعبين، لا يهمني إذا كان عمرهم 19 أو 35، فهذا يعتمد على أدائهم".