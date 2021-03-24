بيدري: أعيش حياتي مثل الأطفال

أكد لاعب وسط برشلونة الصاعد بيدرو غونزاليز لوبيز (بيدري) أنه لا يضع الضغوط على كاهله محاولاً الاستمتاع باللعب مثل الأطفال وأن يعيش يومه بشكل طبيعي، تعليقاً على استدعائه لتمثيل منتخب إسبانيا الأول بعد أشهر من مشاركته كأساسي مع البارسا.

وأكد بيدري البالغ من العمر 18 عاماً في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الرياضية نشرتها أمس الثلاثاء «لا أشعر بالخوف، فدائماً ما أقول أني أريد أن يكون لي طرازي الخاص، ينبغي علي أن أقوم بما أفعله في النادي مع المنتخب وأن استمتع بما أعيشه».

وحول إمكانية أن يلعب للمرة الأولى بقميص «لا روخا» بعد سبعة أشهر من اللعب كأساسي مع البارسا، قال «الأهم هو أن أعيش حياتي بشكل طبيعي وأن أتقدم للأمام.. وأن ألعب بهويتي داخل الملعب لأنه عندما تقوم بما تحب وما تستمتع به، ففي النهاية ستظهر ما لديك بشكل أفضل».

وأضاف «أتمنى اللعب هذا العام في أمم أوروبا والأولمبياد وفي العام المقبل بالمونديال، أحلم بذلك، لكن ينبغي علي السير خطوة بخطوة، فأنا في أول استدعاء لي وعلي أن أستمتع بالأمر وأقدم أفضل ما لدي للعودة للمنتخب مجدداً».

وحول حظوظ ناديه في الفوز بلقب الليغا هذا الموسم، قال «نقدم مباريات كبيرة مثل مواجهتنا الأخيرة أمام سوسييداد (1-6)، ومع طريقة اللعب بخمسة مدافعين نحن نلعب بشكل جيد للغاية، والنتائج تصاحبنا.. نأمل أن نواصل هكذا لوقت طويل وأن تتاح لنا فرص للفوز بالليغا».

وتابع «أتلتيكو يتصدر الجدول ولكن لا ينبغي نسيان ريال مدريد الذي يتأخر عنا بنقطتين وهذا يجعله قريبا للغاية، نعتمد على أنفسنا، علينا الفوز بكل المباريات وانتظار سقوط أتلتيكو».

وعن لعبه إلى جانب أسطورة الفريق، ليونيل ميسي، قال «استمتع باللعب، سواء في التدريبات أو المباريات.. من الرائع إمكانية مشاركة هذه الأوقات معه، دائماً ما أبحث عنه في الملعب لأنه دائماً يعلم ما يفعله».

أما عن علاقته بزميله في الجيل الحالي آنسو فاتي، مستقبل برشلونة والمنتخب إلى جانب بيدري والذي يعاني من إصابة طويلة، قال «إنه توقيت صعب للغاية بالنسبة له، لكن الإنسان يتعلم من تجاربه، لا أتمنى هذا لأي شخص لأنه مبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، آمل أن نراه قريبا لأنه سيقدم لنا الكثير».