بيدري: موراتا لا يشعر بالضغط

أوضح بيدري غونزاليس لاعب وسط منتخب إسبانيا أن على المشجعين رفع الروح المعنوية للمهاجم ألفارو موراتا هداف يوفنتوس بدلاً من إطلاق صيحات الاستهجان ضده عقب إهدار فرصة سهلة خلال التعادل دون أهداف مع السويد في يورو 2020 أمس الأول، مؤكداً قدرة نجم يوفنتوس على تخطي هذه الأمور.

وقال بيدري (18 عاماً) لوسائل الإعلام في مقر معسكر المنتخب أمس في مدريد العاصمة: “من الأفضل اللعب أمام مشجعين داعمين لك بدلاً من إطلاق صيحات الاستهجان ضدك”.

موراتا ومهاجمو إسبانيا تحت الضغط

وتعادل منتخب إسبانيا مع نظيره السويدي دون أهداف في لقاء أهدر فيه مهاجمو لا روخا العديد من الفرص المحققة.

وجدد يوفنتوس تمديد إعارة اللاعب لموسم آخر بعد المستويات الجيدة التي قدمها، وطالب المدير الفني العائد ماسيميليانو آليغري ببقائه.