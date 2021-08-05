بيدري يرفض مقارنة نفسه بميسي ونيمار

يقود بيدري منتخب إسبانيا حينما يلاقي غريمه البرازيلي في نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم السبت القادم.

ويمني نجم برشلونة الصاعد في قيادة بلاده للفوز بالميدالية الذهبية ليكرر ما فعله ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد 2008، ونيمار نجم البارسا السابق مع منتخب البرازيل في أولمبياد 2016، إضافة للاعبي البلاوغرانا السابقين بيب غوارديولا ولويس إنريكي في أولمبياد 1992 مع منتخب إسبانيا.

ورفض بيدري البالغ 18 عاماً والذي خاض 72 مباراة حتى الآن هذا الموسم المقارنة مع نجوم البلاوغرانا المتوجين بالذهب الأولمبي مفضلاً التركيز على ما سيقدمه مع منتخب بلاده في النهائي أمام البرازيل.

يذكر أن اللاعب ظهر بمستويات مميزة مع منتخب إسبانيا الأول في منافسات بطولة يورو 2020 قبل أن يغادر فريقه المنافسات من نصف النهائي على يد نظيره الإيطالي.