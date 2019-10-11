بيرباتوف يرفض المفاضلة بين ميسي ورونالدو

لجأ ديميتار بيرباتوف إلى طريقة لوضع حد للمفاضلة المثيرة للجدل بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين استحوذا على الجوائز الفردية في عالم كرة القدم خلال العقد الأخير.

وقال نجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق أنه يتوجب منح الجوائز لهذا الثنائي طوال الوقت، مضيفاً في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لا تستطيع القول إن أحدهما أفضل من الآخر".

وأضاف الدولي البلغاري السابق: "رونالدو يريد الفوز بكل الجوائز لأنه طموح، إنه يريد تحطيم هذا الرقم ثم ذلك الرقم (الآخر)".

وتابع: "ميسي لا يُظهر ذلك، لكنه في قرارة نفسه، وعندما يكون في المنزل ربما يقول سأدمر الجميع".

واختتم المهاجم القناص كلامه عن هذا الثنائي قائلاً: "عندما تكون جيداً، فأنت تعرف أنك جيد، فلماذا تخجل من ذلك؟

ويتبادل النجمان التصريحات الودية بينهما خلال الفترة الأخيرة، إذ قال نجم برشلونة أنه تمنى استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، مؤكداً أن وجود النجم البرتغالي في الدوري الإسباني كان يعطي إضافة للمنافسة، لا سيما في مباريات الكلاسيكو.

أما رونالدو، فقد أكد قبل أسابيع أن ميسي لاعب رائع وجزء من تاريخ كرة القدم، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".