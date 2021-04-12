بيرلو: تقييمي كمدرب 6 من 10

قيم أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عامه الأول كمدرب بستة من عشرة وأصر على أنه سيقدم مزيداً بعد فوز فريقه 3-1 على جنوى في الدوري الإيطالي أمس.

ولم يحكم على تجربة بيرلو بعد، لكن يوفي يتأخر بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، كما ودع البيانكونيري دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

وتتبقى ثماني مباريات حتى نهاية الدوري الإيطالي وتبدو آمال يوفنتوس في حصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي صعبة وأفضل ما يمكن تحقيقه بشكل واقعي هو التواجد ضمن المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الثالث.

وقال بيرلو: "أمنح نفسي ستة من عشرة حتى الآن، بالتأكيد يجب أن أقدم المزيد، أملك الحماس تجاه كرة القدم منذ أن كنت طفلاً والصعوبات تقودك إلى الاجتهاد، عندما تفشل في تحقيق نتائج محددة، فالمدرب هو من يتحمل المسؤولية، إذا أردت التطور فيجب أن تشعر أنك تحت المجهر كل يوم.

"كل بطولة وكل تدريب مهمان من أجل النضج، من الطبيعي أن يكون كل المدربين تحت المجهر".

وسعى بيرلو إلى التقليل من أهمية الحديث حول عدم شعور كريستيانو رونالدو بالسعادة في يوفنتوس بعدما ألقى المهاجم البرتغالي، الذي فشل في هز الشباك أمام جنوى، بقميصه على الأرض أثناء خروجه من الملعب بعد صافرة النهاية.

وقال بيرلو: "كان عازماً على التسجيل، إنه واحد من الأبطال الذين يريدون ترك بصمتهم دائماً، من الطبيعي أن تحدث هذه الأمور".