بيرلو: لاعبو يوفنتوس يؤمنون بإمكانية الفوز باللقب

أكد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن الفريق لم يرفع راية الاستسلام بعد في الدوري الإيطالي.

ويأتي حديث بيرلو تعليقاً على احتلال البيانكونيري للمركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان الذي خاض مباراة أكثر، ويملك من النقاط 56 نقطة.

وقال بيرلو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: ”لن أقول أننا قادرون على التنافس على اللقب لو لم أكن أعلم أن الفريق يفكر في الأمر ذاته.

”أعلم أن اللاعبين يؤمنون بحظوظهم، يتدربون بصورة جيدة، ويريدون أن يعودوا للفوز باللقب، وذلك يشعرني بالارتياح".

وختم بقوله: ”نحن لا ننظر لمن يتقدم علينا أو يتأخر عنا، الهدف يجب أن يبقى هو ذاته، هناك الكثير من المباريات، وطالما كانت هناك فرصة للعودة سنكون متواجدين”.