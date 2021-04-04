بيرلو مهدد بالإقالة

تحوم الشكوك حول مستقبل أندريا بيرلو في القيادة الفنية ليوفنتوس، بسبب سلسلة الإخفاقات التي يمر بها فريق "السيدة العجوز" على المستويين المحلي والأوروبي هذا الموسم.

وواصل يوفنتوس سلسلة العروض السيئة في الدوري الإيطالي بعد التعادل مع جاره وغريمه تورينو 2-2، في الديربي الذي جمعهما السبت، ضمن المرحلة 29.

وكان يوفي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام بورتو.

ووفقاً لصحيفة "ل غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، ستكون مباريات يوفنتوس المقبلة حاسمة لمستقبل بيرلو، حيث أن أي إخفاق جديد، سيجبر إدارة النادي على اتخاذ قرار تجاه نجمه السابق.

وتراجع البيانكونيري للمركز الرابع في الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر برصيد 68 نقطة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس منحت بيرلو فرصاً كثيرة، رغم الإخفاق الأوروبي، والأداء السيء محلياً.

وأضافت: "يخاطر بيرلو بفرص يوفنتوس في الحصول على بطولة هذا الموسم، لكن سيتم اتخاذ قرار بشأن مستقبله حال استمرار الأداء السيء، وفقدان النقاط والابتعاد عن المربع الذهبي".

يذكر أن يوفنتوس سيواجه نابولي الأربعاء القادم، في مباراة مهمة مؤجلة من المرحلة الثالثة.