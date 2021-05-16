بيرلو يتحدث عن استبدال رونالدو أمام إنتر ميلان

أكد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره إنتر في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بيرلو وعلق خلالها على رد فعل كريستيانو رونالدو عقب استبداله.

وقال المدرب: "لم نقدم ممراً شرفياً لإنتر؟ لقد أثنينا على ما فعلوه وقدمنا التهنئة لهم، أعتقد أن ذلك يكفي، فعلى مدار التسع سنوات الماضية لم نحصل على أي ممرات شرفية.

"كان علينا أن نحقق الفوز ضد إنتر كما فعلنا، كان ذلك هاماً بالنسبة لنا، لكن بداية من الآن سنفكر في لقاء نهائي الكأس".

وأردف عن استبدال رونالدو: "ربما كانت المرة الأولى التي يكون كريستيانو رونالدو سعيداً فيها باستبداله، لقد كان يبتسم في غرف الملابس.

"أتمنى أن تقع الفرق المنافسة في الأخطاء حتى يعود لنا الأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الخامس برصيد 75 نقطة.