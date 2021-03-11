بيرلو يتطلع لاستكمال مشروع يوفنتوس

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أن مشروعه لا يزال في بدايته وسيستمر في مسيرته رغم الخروج المبكر من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض أمام عشرة لاعبين من بورتو.

وفاز يوفنتوس 3–2 بعد التمديد، لكنه خرج من المسابقة من نفس الدور الذي شهد خروجه الموسم الماضي عقب التعادل 4–4 في مجموع المباراتين، وحدث ذلك رغم اللعب أمام 10 لاعبين من بورتو لفترات طويلة حيث تعرض مهدي تاريمي للطرد.

ويأتي الإخفاق في الوصول إلى ربع النهائي بنفس طريقة الموسم الماضي، عندما خرج بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض أمام أولمبيك ليون، وأقيل المدرب ماوريتسيو ساري في نهاية الموسم رغم إحراز لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

ورغم السيطرة المحلية الواضحة، أحرز يوفنتوس اللقب الأوروبي مرتين مقابل سبع مرات لغريمه المحلي ميلان.

يحتاج النادي بشدة إلى المجد الأوروبي، لكن بيرلو يصر أنه لا يزال في بداية مسيرته.

وقال المدرب الشاب لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: “لا أعرف إذا كان ساري أقيل بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا. أنا مدرب يوفنتوس في الوقت الحالي وسأعمل على مشروع أكبر ويسري ذلك لما بعد هذا الموسم.

“هذا الموسم مجرد بداية لهذا المشروع. نملك لاعبين شبان يتطور مستواهم من مباراة إلى أخرى. أدى اللاعبون الشبان برغبة وبإنكار للذات ولا يمكن أن نقول أي شيء لهم، فعلوا كل شيء”.

وبعد التأخر بهدف سيرجيو أوليفيرا في الشوط الأول، رد يوفي بهدفي فيديريكو كييزا، قبل وبعد طرد تاريمي، وبدا أن الفريق سيشق طريقه نحو التأهل لكنه أخفق في تسجيل الهدف الثالث في الوقت الأصلي.

واستمر ضغط فريق بيرلو في الوقت الإضافي لكن من ركلة حرة، ورغم وجود حائط دفاعي، سجل أوليفيرا مجدداً لبورتو، قبل أن يحرز أدريان رابيو الهدف الثالث غير المفيد لأصحاب الأرض قرب النهاية.

وستترك هذه الهزيمة يوفنتوس يقاتل فقط على لقب الدوري الإيطالي لكنه يواجه مهمة صعبة حيث يتأخر بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وقال بيرلو “لست سعيداً بالعمل لأسابيع عديدة دون مباريات أوروبية. كنت أفضل التأهل والاستمرار في دوري الأبطال”.

وأضاف “حتى ننسى هذا الخروج سنحتاج عدة أيام، لكن بعد ذلك علينا المضي قدماً ومحاولة التقدم في جدول الترتيب. نحن لا نزال في مارس”.