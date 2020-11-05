بيرلو يراهن على تعافي دي ليخت من الإصابة

تلقى أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، نبأ سعيداً قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وخضع ماتيس دي ليخت، مدافع يوفي، لعملية جراحية في الكتف في أغسطس، ويتدرب حالياً مع الفريق ضمن برنامج تأهيله.

وكانت تقارير زعمت أن دي ليخت لن يعود إلا في المباراة أمام كالياري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكشف موقع «كالتشيوميركاتو» الإيطالي، أن نجم أياكس السابق قد يشارك أمام لاتسيو، الأحد القادم ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي، بانتظار الكلمة الأخيرة من الجهاز الطبي.

يذكر أن يوفنتوس يعاني دفاعياً هذا الموسم وقد تلقته شباكه العديد من الأهداف.