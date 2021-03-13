بيرلو يرد على شائعات عودة رونالدو لريال مدريد

رد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على الشائعات المنتشرة في الساعات الأخيرة حول عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد الموسم القادم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بيرلو خلال المؤتمر الخاص بمواجهة كالياري في الدوري الإيطالي، وأكد خلالها أن الجميع في يوفي مستاء جراء الخروج الأوروبي.

وقال المدرب الشاب: "من الطبيعي أن يشعر رونالدو بالإحباط مثله مثل بقية اللاعبين، وفي هذه الأوقات نرى الشائعات بعد الخروج من البطولات.

"رونالدو هو أهم لاعب كرة قدم في العالم حالياً بالتوازي مع ليونيل ميسي، ودائماً ما يقدم أفضل ما لديه من أجل الفريق.

"سجل 90 هدفاً في 100 مباراة مع يوفنتوس، وأثبت قيمته لنا، ربما لا يسجل في بعض اللقاءات، وهذا يسبب بعض الضجة".

وأنهى كلماته عن وضع يوفنتوس بعد الخروج من بورتو: "الفريق يتعافى كانت ضربة قوية، لكن علينا أن نحول هذا الحزن حتى نخرج أفضل ما لدينا".

يذكر أن يوفنتوس خرج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو بالرغم من فوزه في لقاء الإياب قبل أيام، لكن تسجيل الفريق البرتغالي لهدفين في إيطاليا منحه بطاقة الصعود.