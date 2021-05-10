بيرلو يرفض الاستقالة من تدريب يوفنتوس

حسم المدير الفني ليوفنتوس، أندريا بيرلو، موقفه من تقديم استقالته، بالتأكيد على أنه لن يستسلم وأنه مستمر في منصبه.

تأتي تصريحات بيرلو على خلفية الهزيمة الثقيلة التي تلقاها يوفي في عقر داره على يد ضيفه ميلان بثلاثية نظيفة مما قلل من حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم كونه تراجع إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي.

وللمرة الأولى خلال عقد من الزمن، خسر البيانكونيري لقب البطولة المحلية، إلى جانب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، ورغم ذلك، رفض المدرب الشاب الاستقالة أو الاستسلام.

وقال بيرلو في تصريحات لوسائل الإعلام: "الاستقالة؟ لا لن أستقيل، كنت أعلم أني سأواجه صعوبات، أعتقد أني أستطيع أن أفعل ما هو أفضل، يمكنني الخروج من الصعوبات مع الفريق".

أما عن إمكانية إقالته من منصبه من قبل الإدارة، فقال: "أنا تحت تصرف النادي، ولا تزل أمامنا ثلاث مباريات متبقية، لذلك سأستمر في القيام بعملي ما دام يُسمح لي بذلك".

وأرجع بيرلو أسباب تراجع يوفنتوس إلى عدم تكيف اللاعبين مع فلسفته، حيث قال: "أعتقدت أنه سيتاح لي فريق مختلف وحاولت العمل معهم على مبادئ معينة.

"اضطررت للتكيف مع ما حدث، كان علينا التعامل مع الوضع الراهن، والعمل مع اللاعبين أمر صعب للغاية.

"إذا لم أتمكن من إخراج أفضل ما لديهم، فهذا خطأي، وأنا أتحمل المسؤولية، فالفريق مكون من لاعبين رائعين".

يذكر أن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن اقتراب انتهاء مسيرة بيرلو مع يوفنتوس مع طرح اسمي ماسيميليانو آليغري أو زين الدين زيدان لخلافته.