بيرلو يطالب بالوتيلي بإثبات نفسه مع بريشيا

وجه أسطورة الكرة الإيطالية وإي سي ميلان ويوفنتوس وإنتر السابق، أندريا بيرلو، رسالة خاصة إلى مواطنه "المشاغب" ماريو بالوتيلي العائد مرة أخرى إلى السيري آ في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد بريشيا معه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن النجم المعتزل صاحب الـ 40 عاماً قوله: "لو اختار ماريو بالوتيلي أن يلعب لصالح بريشيا، فهذا يعني أن المهاجم يريد العودة إلى الطريق الصحيح، وأن يقوم بالعمل بأفضل شكل ممكن.

"لو لم يتمتع ماريو بالوتيلي بالأسلوب الصحيح خلال تلك الفترة، فذلك يعني أنه سيعاني كثيراً من العواقب في المستقبل القريب، وعلى رأسها العودة مرة أخرى إلى منتخب إيطاليا، ومن المهم أن يدرك جيداً أن الجميع يعتمد عليه".

وختم بقوله: "من المهم أن يدرك بالوتيلي أن عليه إثبات نفسه مع بريشيا، وإن لم يفعل ذلك في الملعب، فهذا يعني أنه لن يذهب لأي مكان آخر".

يذكر أن صاحب الـ 29 عاماً انضم إلى بريشيا بصفقة انتقال حر قادماً من أولمبيك مرسيليا لمدة ثلاثة مواسم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ليعود مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإيطالي.