بيرناردو سيلفا: ارتداء قميص ريال مدريد لا يضمن البطولات

البوابة - أكد النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا أن مانشستر سيتي لن يستهين بخصمه ريال مدريد حينما يلتقي الطرفان غداً الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق للطرفين أن التقيا الموسم المنصرم في المربع الذهبي للبطولة في مواجهة انتهت لصالح الفريق الملكي (ذهاباً 3-1)، و(إياباً 3-4) ليبلغ الميرينغي النهائي الذي اقتنصه بعد الفوز على ليفربول بهدفٍ دون رد.

ماذا قال بيرناردو سيلفا عن مواجهة ريال مدريد ؟

أكد البرتغالي في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "سنكون أغبياء إذا لم نحترم اللوس بلانكوس.

"لكننا نريد الإطاحة بهم، هذا هو هدفنا.

"سنحاول مواجهتهم بطريقة مغايرة مقارنة بالعام الماضي، بالنسبة لي الحديث بأن ريال مدريد لا مثيل له في دوري الأبطال لا يعنيني، لو لم يكن لديهم (لوكا) مودريتش، و(توني) كروس، وفينيسيوس، و(كريم) بنزيمة لما فازوا بشيء.

"القميص لوحده لا يضمن لك الألقاب".