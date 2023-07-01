بيرناردو سيلفا مرشح لمزاملة كريستيانو رونالدو في النصر السعودي

بدأت إدارة النصر السعودي بالتفكير بالنجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي في ظل تعثر صفقة المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي.

وبدا أن زياش في طريقه لارتداء قميص النصر بعد خضوعه لفحص طبي أولي تمهيداً لإتمام صفقة انتقاله والتي قدرت قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه استرليني.

إلا أن الفحص الطبي كشف عن مشاكل في الحوض والركبة لدى اللاعب المغربي في تطور مؤسف قد يجبر النادي السعودي على البحث عن خيار آخر.

لهذا السبب، توجهت أنظار مسؤولي النادي صوب سيلفا الذي قد يسمح سيتي له بالرحيل هذا الصيف.

ويدرس النصر إمكانية جمع النجم البالغ من العمر 28 عاماً بمواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي ارتدى قميص الفريق مطلع العام بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن سيلفا مطلوب أيضاً من قبل باريس سان جيرمان الذي يسعى لتعويض رحيل الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي المغادر صوب إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين.