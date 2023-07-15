بيرناردو سيلفا يتجاهل عروض سيتي وباريس من أجل برشلونة

يرغب النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي في ارتداء قميص برشلونة الموسم القادم بحسب تقارير إعلامية.

وسينتظر صاحب الـ 28 عاماً تقدم البارسا بعرضٍ لضمه هذا الصيف، رافضاً بالتالي عروض التجديد من سيتي بطل أوروبا، وتلك المغرية مادياً من باريس سان جيرمان.

كما ارتبط نجم موناكو السابق بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن اللاعب يفضل الاستمرار في أوروبا حالياً.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لن يقف في وجه سيلفا طالما تقدم البارسا بعرضٍ مادي مناسب.

لكن القائمين على النادي الإنجليزي يدركون الصعوبات المالية التي يعاني منها برشلونة في الأعوام الأخيرة، مما يعني أن التقدم بعرضٍ مقنغ سيكون أمراً في غاية الصعوبة.

وحتى ذلك الحين، سينتظر البرتغالي إدارة النادي الكتالوني التي نجخت في اقتناص الألماني إيلكاي غوندوغان في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع سيتي بالذات مؤخراً.