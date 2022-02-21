بيرناردو سيلفا يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد

يحلم النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال مرحلة ما في المستقبل القريب، وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي.

وارتبط صاحب الـ 27 عاماً بالرحيل عن ملعب الاتحاد صوب أتلتيكو مدريد في صيف العام الماضي، إلا أنه بقي مع بطل إنجلترا في نهاية المطاف.

ويمتد عقد نجم منتخب البرتغال الحالي مع سيتي حتى صيف عام 2024.

إلا أن لاعب موناكو السابق يحلم بارتداء قميص ريال مدريد، وهو أمر قد يحصل في ظل تقدم النجمين المخضرمين توني كروس ولوكا مودريتش في السن.

يذكر أن مانشستر سيتي تعاقد مع بيرناردو في صيف عام 2017 من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو وفقاً للتقارير الصادرة في ذلك الوقت.