بيرناردو سيلفا يشكك ببقائه مع مانشستر سيتي

شكك النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا باستمراره في صفوف مانشستر سيتي لما بعد الموسم الجاري في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

ومع توالي التقارير التي تتحدث عن اهتمام برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان بخدمات اللاعب الذي وصل إلى عامه الـ 28، باشر الصحفيون في الاستعلام عن مخططات نجم موناكو السابق.

ماذا قال بيرناردو سيلفا عن مستقبله مع مانشستر سيتي

نقل موقع "ترايبل فوتبول" تصريحات على لسان البرتغالي، قال فيها: "أضع نصب عيني الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ومحاولة الظفر بألقاب دوري الأبطال وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

"لنرى ما سيحصل بعد نهاية الموسم، سأقدم حالياً كل ما بجعبتي للنادي (مانشستر سيتي)، وسأبذل قصارى جهدي في الفترة التي أقضيها هنا."