بيرنارديسكي سادس لاعب في منتخب إيطاليا يصاب بكورونا

قال يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الثلاثاء أن الجناح فيديريكو بيرنارديسكي أصبح سادس لاعب في منتخب إيطاليا يصاب بفيروس كورونا منذ التوقف الدولي.

وهناك مخاوف متزايدة حول عدد الحالات في تشكيلة منتخب إيطاليا الذي خاض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم في الأسبوعين الماضيين.

وتأتي إصابة بيرنارديسكي الذي يخضع للعزل ولم تظهر عليه أي أعراض، بعد حارس كالياري أليسيو كرانيو ومدافع باريس سان جيرمان أليساندرو فلورينزي اللذين جاءت أيضاً نتيجة فحوصهما إيجابية لفيروس كورونا يوم الاثنين.

كما يغيب ماركو فيراتي زميل فلورينزي في باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا عن ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ يوم الأربعاء بعد تأكد إصابته بكوفيد-19 يوم الجمعة.

وبيرنارديسكي هو ثاني لاعب في يوفنتوس يتم عزله بعد إصابة ليوناردو بونوتشي أيضاً بالفيروس، بينما قال تورينو يوم الاثنين أن أحد لاعبيه أصيب بالفيروس أيضاً.

وجاءت نتيجة فحوص أربعة من أفراد الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي إيجابية يوم الأربعاء الماضي.

وكإجراء احترازي، استبعد ساسوولو لاعبيه الدوليين جيان ماركو فيراري ومانويل لوكاتيلي ودومنيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو من تشكيلته التي تواجه روما في الدوري الإيطالي يوم السبت القادم.

وسجلت إيطاليا أكثر من 110 آلاف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، ويموت المئات يومياً طبقاً لأحدث بيانات.