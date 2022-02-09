بيرنلي يجبر مانشستر يونايتد على التعادل 1-1

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع مستضيفه بيرنلي متذيل الترتيب بهدفٍ لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب تيرف مور ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق الشياطين الحمر في الدقيقة 18 عن طريق نجمه الدولي الفرنسي لاعب خط الوسط بول بوغبا.

لكن أصحاب الأرض كان لهم رأي آخر، إذ أدرك جاي رودريغيز التعادل لهم مطلع الشوط الثاني (47) ليضع فريق المدرب رالف رانغنيك في موقف محرج من جديد.

مانشستر يونايتد يتراجع إلى المركز الخامس

وبهذه النتيجة، رفع مان يونايتد رصيده إلى 39 نقطة تراجع على إثرها للمركز الخامس نظراً لفوز ويست هام يونايتد الرابع على ضيفه واتفورد بهدف وحيد.

فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 14 نقطة ليبقى في المركز العشرين والأخير.