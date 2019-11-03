بيرهوف: لوف فقد ثقة جماهير ألمانيا

أعرب أوليفر بيرهوف، المدير الإداري لمنتخب ألمانيا، عن اعتقاده بأن يواكيم لوف، المدير الفني للمانشافت يتمتع بقدر كبير من الهدوء رغم الضغوط الواضحة التي يتحملها بسبب النتائج.

وفي مقابلة من المقرر أن تذيعها شبكة "سكاي سبورت" غداً الاثنين، قال بيرهوف "لوف يعرف أنه فقد بالتأكيد جزءاً معيناً من الثقة الآن وأن عليه تحقيق نتائج، لكنني أراه هادئاً للغاية دائماً.

"عايشته في العديد من المواقف وبعضها مواقف ضغط أثناء البطولات وكذلك عند اتخاذ قرارات تتعلق باختيارات واستبعاد لاعبين".

وأضاف بيرهوف أن لوف لم يلتفت إلى دعوات مشجعين للمنتخب الألماني تطالب برحيله أثناء مباراة ألمانيا أمام إستونيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020) في تشرين الأول الماضي.

وأوضح بيرهوف: "هذه بالفعل هي اللحظات التي تجعله قوياً، لأنه يحتفظ عندئذ بالهدوء ويفكر في الأمر (المعروض أمامه) وليس في اتخاذ قرارات شعبية".

وثارت نقاشات مؤخراً بشأن قرار لوف بعدم إعادة ماتس هوميلز، الذي استبعده من المنتخب، بعد إصابة المدافع نيكلاس سولي.

ويلتقي المنتخب الألماني في مدينة مونشنغلادباخ، نظيره البيلاروسي في السادس عشر من الشهر الجاري، وبعد ذلك بثلاثة أيام، يلتقي المانشافت نظيره آيرلندا الشمالية في فرانكفورت، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ومن المرجح أن الفوز على بيلاروسيا سيمنح المنتخب الألماني بطاقة التأهل لنهائيات البطولة.

وكانت بداية المنتخب الألماني الذي يطغى عليه العنصر الشبابي في تشكيله الجديد، واعدة في مستهل العام، لكنه عاد وقدم مباريات متوسطة في أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وكانت هناك انتقادات للمنتخب الألماني على نحو خاص بسبب الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام غريمه، المنتخب الهولندي، بهدفين مقابل أربعة في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.