بيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بفوزها على باراغواي بركلات الترجيح

فاز منتخب بيرو بنتيجة 4-3 على باراغواي بركلات الترجيح لتبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا أمس الجمعة بعد التعادل 3-3 في مواجهة مثيرة.

وافتتح غوستافو غوميز التسجيل لباراغواي بعد 10 دقائق لكن ثنائية جيانلوكا لابادولا منحت التفوق لبيرو قبل طرد غوميز في نهاية الشوط الأول.

وأدرك جونيور ألونسو التعادل لباراغواي بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، لكن بيرو استعادت التقدم عندما غيرت تسديدة يوشيمار يوتون اتجاهها إلى داخل مرمى أنتوني سيلفا في الدقيقة 80.

وعندما بدا أن المباراة في طريقها للنهاية أدركت باراغواي التعادل في الدقيقة الأخيرة بهدف غابرييل آفالوس بعد لحظات من طرد أندريه كارييو لاعب بيرو.

بيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بفضل ركلات الترجيح

وابتسمت الركلات لمصلحة البيروفيين ليتجاوزا عقبة باراغواي.

وتلعب بيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل حاملة اللقب.