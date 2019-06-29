بيرو تتجاوز أوروغواي وتبلغ نصف نهائي كوبا أميركا

حسمت ركلات الترجيح مواجهة ربع نهائي كوبا أميركا 2019 بين منتخبي بيرو أوروغواي ولليوم الثاني على التوالي في البطولة لصالح الفريق البيروفي بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الزمن الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة ضغطاً كبيراً من قبل منتخب أوروغواي الذي بمجرد انطلاق اللقاء حاول التسجيل بكل ما يملك من أسلحة.

وسجل لويس سواريز بالفعل في الشوط الأول، لكن الحكم أعلن عن إلغاء الهدف بداعي التسلل، وهو الأمر الذي تكرر مرة أخرى في الشوط الثاني مع إيدينسون كافاني.

وتسابق نجوم منتخب أوروغواي في إهدار الفرص أمام مرمى المنتخب البيروفي، وعلى رأسهم كل من دييغو غودين وسواريز وكافاني ورودريغو بينتينكور وفالفيردي.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة وقع سواريز في مصيدة التسلل من جديد بعد أن سجل واحتفل، إذ أن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

وفي ركلات الترجيح، أهدر سواريز أول ركلة لأوروغواي تصدى لها الحارس جاييسي، قبل أن يسجل غيريرو الركلة الأولى لبيرو.

وسجل كافاني الركلة الثانية لأوروغواي وقام رويدياز بالرد عليه بالتسجيل لبيرو أيضاً.

وأحرز ستيواني الركلة الثالثة بقوة على يسار الحارس البيروفي، وسجل من بعده يوتون بشكل مذهل.

وفي الركلة الرابعة سجل بينتانكور لأوروغواي وأدفينكولا لبيرو ليقرب فريقه من الصعود رغم إرتماء فيرناندو موسليرا حارس أوروغواي في اتجاه الكرة.

وفي الركلة الخامسة، سجل لوكاس تورييرا نجم آرسنال مبقياً على آمال فريقه قبل أن يقتلها فلوريس بتسجيل الركلة الأخيرة.

بهذه النتيجة، سيواجه المنتخب البيروفي نظيره التشيلي حامل اللقب في نصف النهائي، فيما يلاقي الفائز من تلك المواجهة من يعبر للنهائي في الطرف الآخر بين منتخبي الأرجنتين والبرازيل.