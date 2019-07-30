بيريز: سأفتقد رونالدو طيلة حياتي

أقر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأنه "سيفتقد طيلة حياته" كريستيانو رونالدو، نجم الملكي السابق ويوفنتوس الحالي، واصفا إياه بأنه "الأفضل".

وعاش بيريز لحظات مؤثرة، خلال حفل تسليم رونالدو جائزة الأساطير من صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحرص رئيس الملكي على حضور حفل نجم ناديه السابق، وعانقه في مشهد مؤثر، حظي باهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، لكن بيريز في ذات الوقت لم يخف اعترافه بندمه على بيع رونالدو ليوفي، بعد تراجع أداء ريال بشكل مؤثر للغاية.

واعترف بيريز، بأنه سيفتقد طيلة حياته النجم البرتغالي واصفاً إياه بأنه "الأفضل"، ورد رئيس النادي الملكي على سؤال حول إذا ما كان النادي سيفتقد "صاروخ ماديرا" الذي رحل الصيف الماضي للبيانكونيري.

واكتفى بيريز بالرد بأنه سيفتقده "طيلة حياته"، وأضاف: "أنا من مشجعي كريستيانو، الأفضل، هذا هو كل شيء. كيف لا أحضر هذا الحفل؟"

ويعد رونالدو أحد أبرز النجوم الذين ارتدوا قميص ريال مدريد عبر تاريخهم، وهو الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفاً في جميع البطولات خلال 438 مباراة.

وعلى مدار تسع سنوات، حصد صاحب الـ 34 عاماً 15 لقبا بواقع: 2 في الليغا، ومثلهما في كأس الملك، و2 في كأس السوبر الإسباني، و4 في دوري الأبطال، و3 في مونديال الأندية، و2 في كأس السوبر الأوروبي.

وعلى المستوى الفردي، ساهمت إنجازات رونالدو مع ريال في تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) 4 مرات (2013 و2014 و2016 و2017).

وانتقل رونالدو الصيف الماضي في مفاجأة من العيار الثقيل لصفوف يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو، ليتوج معه بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر المحلي.