بيريز: غياب بنزيمة عن منتخب فرنسا خسارة كبيرة

لا يخفى على أحد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مشجع كبير لكريم بنزيمة نجم هجوم الملكي.

وعندما سألته محطة راديو وتليفزيون «أوروبا واحد» عن رأيه في استبعاد الهداف الكبير عن منتخب فرنسا، منذ أكثر من 5 أعوام، رد بالقول: "إنه وضع غير مفهوم، حرمان أحد أفضل لاعبي العالم من تمثيل منتخب بلاده خسارة كبيرة، وموقف لا يمكن لأي أحد أن يستوعبه مهما كانت الأسباب.

"كان سلوك بنزيمة مثالياً تجاه هذا الموقف، وهو نجم يقدره جميع زملائه، ويمثل قيم الاحتراف الحقيقي والالتزام والتواضع، لم يحدث مطلقاً أن تعرض للطرد في ملاعب كرة القدم، نحن فخورون به، إنه شخص إيجابي جداً، ولهذا لا أفهم كيف لا يلعب مع «الديوك»".

واعترف بيريز بأن بنزيمة يحظى بثقة واحترام وإعجاب جميع المدريديين، وأنه حفر اسمه بين أفضل مهاجمي ريال مدريد على مر التاريخ، منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية عام 2009.

يذكر أن السبب الرئيسي لاستبعاد بنزيمة من منتخب فرنسا، هو اتهامه بالتورط في قضية غير أخلاقية تتعلق بزميله ماتيو فالبوينا، وتطورت الأمور بعد ذلك، عندما هاجم ديدييه ديشامب مدرب المنتخب بشدة، متهماً إياه بـ «العنصرية» لأنه أصر على استبعاده، ليزداد الأمور سوءاً، مما دفع ديشامب إلى التمسك أكثر بموقفه، وأيده في ذلك نويل لوغريه رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي.