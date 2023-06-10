بيريز: نعم.. ريال مدريد سيتعاقد مع كيليان مبابي

اعترف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بأنه سيتحرك لضم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

وسعى ريال في السابق لاستقطاب المهاجم الشاب، إلا أن الفرنسي قرر تجديد عقده في نهاية المطاف ليحبط مساعي النادي الملكي في ضمه.

وأجاب بيريز اليوم السبت عن سؤال أحد أنصار ريال حول إمكانية التعاقد مع اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018، حيث قال بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نعم، لكن ذلك لن يحصل هذا العام".

يذكر أن العقد الذي يربط مبابي بباريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته صيف العام القادم، مع إمكانية إضافة عام آخر عليه شريطة اتفاق الطرفين.

وسيجري سان جيرمان ثورة في صفوفه خلال الأسابيع القادمة عقب موسم متواضع على الصعيد القاري لم ينجح خلاله فريق المدرب كريستوف غالتيه في تقديم ما يذكر.