بيريز يباشر حملة بيع لاعبي ريال مدريد و5 فقط لا يمكن المساس بهم

يستعد ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز للمباشرة ببيع لاعبين ليسوا ضمن المخططات القادمة للنادي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خمسة من نجوم الملكي لن يتم المساس بهم وهم التعاقد الجديد ديفيد آلابا والحارس تيبو كورتوا والمهاجم كريم بنزيمة ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي، وأخيراً الجناح فينيسيوس جونيور الذي شدد المدرب كارلو أنشيلوتي على ضرورة بقائه.

ريال مدريد يخطط للتخلص من عدة لاعبين

وسيتم طرح أسماء جميع اللاعبين الباقين في سوق الانتقالات بانتظار وصول عروض تتناسب مع ما يطالب به النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة أن فيرلاند ميندي حتى أصبح من اللاعبين المهددين بالرحيل، إلى جانب مارتن أوديغارد.

ولحين إغلاق نافذة الانتقالات نهاية الشهر الجاري، ستكون أسماء العديد من نجوم ريال مدريد مطروحة للبيع، إذ يؤمن النادي بشبان الأكاديمية ميغيل غيتيريز وأنتونيو بلانكو وماريو جيلا الذين يراهن عليهم المسؤولين لتعويض أي لاعب يباع خلال الأسابيع القادمة.