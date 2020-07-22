بيريز يتوقع فوز آسينسيو بالكرة الذهبية مستقبلاً

يعتقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن ماركو آسينسيو يستطيع الفوز بجائزة الكرة الذهبية مستقبلاً، بسبب مستواه الكبير وتمتعه بقدرات فنية فذة.

وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال:" الإسبانية، الأربعاء، أن بيريز معجب بشخصية آسينسيو ومسيرته، ويثق في قدرته على الفوز بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وقررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مؤخراً إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بسبب فقدان معايير الاختيار نتيجة ضغط الموسم وتأجيل بعض البطولات القارية نظراً لجائحة كورونا.

يذكر أن آسينسيو عانى لمدة طويلة من إصابة قوية في الركبة، لكنه عاد مؤخراً بعد فترة التوقف ليساهم في قيادة ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني.