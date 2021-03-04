بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

كشف تقرير إسباني، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وارتبط اسم الفرنسي بالرحيل بحال إنهاء الفريق للموسم الحالي خالي الوفاض.

ولم يعد يتبقى لريال مدريد هذا الموسم، سوى لقبي الليغا ودوري الأبطال، بعد خسارة السوبر وكأس إسبانيا.

ووفقاً لصحف إسبانية، أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لزيدان ثقته فيه ورغبته في استمراره الموسم المقبل.

وأوضح بيريز لزيدان، أنه أفضل مدرب قادر على بناء فريق جديد مع الوافدين الجدد الصيف القادم لاستعادة الألقاب.

ويرتبط زيدان بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى نهاية الموسم القادم.

بدأ ريال مدريد، تحضيراته للديربي المرتقب، الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، أمام الغريم اللدود ومتصدر الليغا أتلتيكو مدريد.