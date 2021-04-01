بيريز يدعو للانتخابات في ريال مدريد

دعا رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز إلى الشروع في التحضيرات لإجراء العملية الانتخابية في النادي خلال الفترة القادمة.

وأعلن النادي عن انطلاق العملية الانتخابية في بيان رسمي نص على طلب رئيس النادي، بعد الاستماع إلى اجتماع مجلس الإدارة، وفقًا للمادة رقم 38، من لوائح النادي، الشروع في إجراءات الدعوة إلى انتخابات رئيس نادي ومجلس الإدارة.

وبموجب هذه، سيكون لدى المجلس الانتخابي 48 ساعة لإضفاء الطابع الرسمي على بدء العملية الانتخابية والدعوة إلى انعقاد هذه الانتخابات.

ويدخل ريال مدريد في طريق إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة، وليس هناك أي مرشحين رسميين، ولكن من المنتظر أن يخوض الرئيس الحالي بيريز السباق الانتخابي.

وفي عام 2017، اتبع بيريز الإجراء نفسه، لكنه لم يتعين عليه الدخول في السباق الرئاسي لأنه لم يقدم أي مرشحين ملفات ترشيح، لذلك تولى فترة رئاسية جديدة بالتزكية.

وبموجب لوائح ريال مدريد، يجب تقديم ملفات الترشيح قبل ثلاثة أشهر على موعد انتهاء، وبمجرد استلام ملفات الترشيح في النادي ستُرسل على الفور إلى المجلس الانتخابي.

وفي غضون عشرة أيام بعد انقضاء مدة تقديم ملفات الترشيح؛ سيشرع المجلس الانتخابي في فحص الملفات المقدمة والإعلان عن الملفات التي تستوفي الشروط.

وبعد مغادرة رامون كالديرون منصبه بداية عام 2009 ودعوة فيسينتي بولودا إلى انعقاد الانتخابات قدم فلورنتينو بيريز وحده ملف ترشيحه في صيف العام نفسه، لتبدأ بعدها ولايته الثانية، ومنذ ذلك الحين وهو في منصب رئيس النادي ولا يغادره.

وبدأت الولاية الأولى لبيريز في عام 2000 وانتهت في عام 2006.

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تلميحات من رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي بنيته الترشح لانتخابات رئاسة ريال مدريد.