بيريز يريد جلب محمد صلاح لريال مدريد

أفادت تقارير إسبانية أن ريال مدريد بقيادة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، ومدربه زين الدين زيدان، يدرس تعزيز صفوف الميرينغي بلاعب هداف الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، فإن بيريز يدرس ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز كتيبة المدرب زين الدين زيدان.

وهناك العديد من الأسماء المطروحة في قائمة مختصرة على طاولة ريال مدريد في صيف 2020، من بينها محمد صلاح وساديو ماني نجما ليفربول، وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مبابي هو اللاعب الوحيد من بين هؤلاء اللاعبين الذي يجمع على ضمه مجلس إدارة ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.