بيريز يريد لوف بدلاً من أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لجلب الألماني يواكيم لوف بديلاً للمدير الفني الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

ولم يحظى أداء الفريق الملكي مؤخراً تحت إشراف أنشيلوتي بإعجاب رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي يرى أن لوف يعد خياراً مناسباً للمستقبل.

وبدأ مدرب منتخب ألمانيا السابق في تعلم اللغة الإسبانية في آخر 12 شهراً كونه يرغب في خوض تجربة تدريبية في الدوري الإسباني (الليغا).

ويحتل ريال مدريد صدارة البطولة المحلية حالياً بفارق 6 نقاط عن إشبيلية أقرب مطارديه، إلا أن الفريق لا يقدم مستويات مقنعة في المباريات بشكل عام.

يذكر أن أنشيلوتي يرتبط بعقدٍ مع ريال يمتد حتى صيف عام 2024.