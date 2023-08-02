بيريز يضغط على باريس سان جيرمان في صفقة مبابي بصمته

اعترف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن النادي لم يتحرك لإتمام صفقة ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ويمر اللاعب بفترة صعبة مع الباريسيين بعد رفضه تمديد عقده الذي سيصل لنهايته الصيف المقبل.

وبات بطل الليغ 1 يسعى للتخلص من هدافه الشاب تجنباً لرحيله مجاناً بعد انتهاء الموسم القادم إلى ريال مدريد.

وقالت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن بيريز يدرك حاجة سان جيرمان لبيع صاحب الـ 24 عاماً وصعوبة موقفهم، ويفضل التزام الصمت الذي من شأنه مضاعفة الضغوط عليهم.

وينتظر رئيس الميرينغي اتصال مسؤولي باريس سان جيرمان الذين سيكونون على عجلة لحسم الصفقة.

ويرغب بيريز في ضم مبابي بأقل قيمة ممكنة، كونه لم ينسى العروض الرسمية التي قدمها لشراء اللاعب عام 2021، والتي لم يستجب الباريسيون لها، مما يدفعه لرد ما تعرض له منهم.