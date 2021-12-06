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بيريشيتش: إنتر متعطش للفوز على ريال مدريد

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 08:20
فريق إنتر ميلان في مهمة صعبة
فريق إنتر ميلان في مهمة صعبة

أكد الدولي الكرواتي إيفان بيريشيتش جناح إنتر ميلان أن فريقه مستعد لمواجهة مستضيفه ريال مدريد غداً الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن النيراتزوري صاحب المركز الثاني وقد ضمن كلاهما التأهل لدور الـ 16 من البطولة.

لكن مسألة صدارة المجموعة لم تحسم بعد بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة الغد.

ويكفي الفريق الملكي التعادل بأي نتيجة أو الفوز لضمان ترأس المجموعة، فيما لا غنى لإنتر عن الفوز من أجل تجنب الحلول ثانياً ومواجهة أحد رؤوس المجموعات في الدور المقبل.

وشدد بيريشيتش في مقابلة مع موقع ناديه الرسمي على أن إنتر ميلان متعطش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الميرينغي الذي يخوض المواجهة على أرضه وبين جماهيره.

كما نوه إلى أنه شاهد جميع مباريات ريال مدريد هذا الموسم ولاحظ قوته، وطالب زملاءه بتقديم أفضل ما لديهم أمام خصم عنيد يحلق في صدارة الدوري الإسباني حالياً.

يذكر أن لقاء الخصمين السابق في مرحلة المجموعات هذا الموسم انتهى بفوز إسباني بهدفٍ نظيف في إيطاليا.

بيريشتش نجم إنتر ميلان
بيريشتش نجم إنتر ميلان
كلمات دالة:إنتر ميلانريال مدريدإيفان بيريشيتشدوري أبطال أوروبا

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