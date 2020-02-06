بيريشيتش يغيب عن بايرن ميونيخ لشهر بسبب كسر في الكاحل

تلقى بايرن ميونيخ انتكاسة قوية بتعرض لاعبه إيفان بيريشتش لكسر في كاحله سيبعده ما لا يقل عن أربعة أسابيع عن الملاعب في فترة مهمة من الموسم.

وتعرض الكرواتي الذي بلغ الحادية والثلاثين عاماً الأحد المنصرم للإصابة خلال الحصة التدريبية يوم الثلاثاء، وسيغيب عن التمارين أقله مدة شهر قبل أن يبدأ مرحلة التعافي.

وقال المدرب هانزي فليك الذي وصف الإصابة بالصدمة "على العظمة أن تلتحم، مما يعني أنه بحاجة لأربعة أسابيع للتعافي تليها مرحلة إعادة التأهيل".

وأفادت صحيفة "بيلد" المحلية أن بيريشيتش تعرض للاصابة بعد تدخل من الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا الذي يلعب مع البافاري على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وتشكل هذه الإصابة نكسة لبايرن الذي ارتقى إلى صدارة الدوري الألماني مؤخراً، قبل أن يستقبل في قمة نارية لايبتزيغ ثاني الترتيب بفارق نقطة يتيمة في قمة المرحلة 21 الأحد.

ويعتبر بيريشيتش المعار من إنتر منذ بداية الموسم، عنصراً هاماً في تشكيلة بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، إذ بدأ أساسياً في نصف مباريات البوندسليغا هذا الموسم وسجل هدفاً وصنع آخر خلال فوزه فريقه 4-0 على هيرتا برلين منذ أسبوعين وله دور كبير في بناء الهجمات.

وقال فليك "كان يمر بفترة جيدة ويقدم مستويات عالية وقدم لنا الكثير من خلال ديناميته وخبرته".

وقد تشهد مباراة هوفنهايم عودة الظهير لوكاس هيرنانديز بعد غياب ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكاحل، فيما كشف المدرب أن كينغزلي كومان الغائب منذ ديسمبر الفائت بسبب إصابة في الركبة قد يتواجد ضمن قائمة الفريق التي ستواجه لايبتزيغ.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع تشيلسي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا حيث تقام مباراة الذهاب في لندن في 25 من الشهر الجاري في مسعاه للقب قاري أول منذ عام 2013.