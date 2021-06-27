بيريشيتش يغيب عن كرواتيا لإصابته بكورونا

قال منتخب كرواتيا أمس السبت أنه سيواجه نظيره الإسباني في دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 بدون جناحه إيفان بريشيتش عقب إصابة البالغ من العمر 32 عاماً بفيروس كورونا.

وكشف المنتخب الكرواتي في بيان: "عزل الطاقم الطبي إيفان عن الأعضاء الآخرين في المنتخب الوطني وأبلغ السلطات المختصة على الفور بالوضع".

كرواتيا دون بيريشيتش أمام إسبانيا

وساهم بيريشيتش في تأهل بلاده لدور الـ 16 من البطولة الأوروبية الجارية حالياً، كما لعب دوراً جيداً في قيادة إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسيواجه منتخب كرواتيا بقيادة النجم لوكا مودريتش مهمة صعبة أمام الماتادور حينما يلتقيه غداً الاثنين في دور الـ 16 على ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن بالدنمارك.