بيريشيتش ينضم إلى بايرن ميونيخ

تعاقد بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، مع المهاجم إيفان بيريشيتش من إنتر ميلان على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأفاد المدير الرياضي للنادي حسن صالحميديتش: “سيساعدنا إيفان على الفور بفضل خبرته الدولية التي اكتسبها على مر السنوات، لأنه موهوب تقنيا ومرن في الهجوم.

“أنا متأكد أن بيريشيتش سينخرط سريعاً (مع الفريق)، كونه يعرف الدوري الألماني و(المدرب الكرواتي) نيكو كوفاتش”.

وسبق لبيريشيتش (30 عاماً) أن خاض غمار الدوري الألماني بين عامي 2011 و2015 عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا دورتموند الذي توج معه بثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2012، وفولفسبورغ الذي توج معه بطلاً للكأس المحلية عام 2015. كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش عندما تسلم الأخير مهمة تدريب المنتخب الوطني بين عامي 2013 و2015.

وأكد وصيف بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده (خسر أمام فرنسا 2-4) عودته إلى “البوندسليغا” عبر بوابة العملاق البافاري بعدما خضع للفحص الطبي الروتيني في ميونخ صباح الاثنين.

وقال بيريشيتش: “أنا سعيد جدا لعودتي إلى ألمانيا. بايرن أحد أكبر الأندية الأوروبية. لا نريد فقط أن نفوز بالدوري والكأس المحليين، بل نريد أيضا المنافسة في دوري أبطال أوروبا”.

في المقابل صرح قائد بايرن السابق ستيفان إيفنبيرغ لوسائل إعلام: “لا أعتقد أن بيريشيتش حل طارئ، فهو لاعب رائع بإمكانه أن يساعد بايرن فوراً ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت للتكيف (مع الفريق)”.

ووضع بايرن في حساباته بيريشيتش، بعدما تلقت مساعيه للتعاقد مع ليروي ساني ضربة قوية بعد إصابة الأخير في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى مع مانشستر سيتي، وابتعاده عن الملاعب ما بين 6 و7 أشهر بعد أن يخضع لعملية جراحية.

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية سيدفع بايرن 5 ملايين يورو (5.6 مليون دولار) مقابل خدمات بيريشيتش، مع خيار الشراء النهائي مقابل 20 مليونا نهاية الموسم الحالي.

ويمتد العقد الحالي لبيريشيتش مع إنتر حتى عام 2022، غير أنه لم يعد يدخل ضمن خطط المدرب الجديد أنتونيو كونتي الذي تسلم مهامه مؤخراً، مما دفعه إلى الرحيل.

وسيحاول الكرواتي تعويض رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن عن بايرن، وعودة خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته.

ويبدأ بايرن مهمة الدفاع عن لقبه على أرضه أمام هيرتا برلين في افتتاح مباريات الأسبوع الأول للدوري الألماني الجمعة.