بيشكتاش يحدد بديل النني

حدد بيشكتاش، توم كارول، لاعب توتنهام وسوانزي سيتي السابق، كبديل منتظر لمحمد النني في حال رحيل المصري عن اسطنبول نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة «الصباح» التركية إلى أن إدارة بيشكتاش لم تكن تخطط لتعزيز خط وسط الفريق، إلا أنه تم وضع بعض الأسماء في الاعتبار بحال الرحيل المحتمل للمصري.

ويقضي النني حالياً فترة إعارة لمدة موسم واحد مع بيشكتاش قادماً من آرسنال مع بند يمنح الفريق التركي أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو.

ويخشى الفريق التركي من عدم تمكنه من التعاقد مع النني بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها حالياً والتي لن تمكنه من دفع المبلغ المنصوص عليه في عقده، إذ أشارت تقارير سابقة إلى احتمالية لجوء بيشكتاش لمحاولة إقناع آرسنال بتجديد إعارته.

وكان المصري قد دخل في صدام مع إدارة النادي التركي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وهدد بعدم المشاركة في المباريات المتبقية من الموسم وفسخ عقده، قبل أن تؤكد تقارير تركية انصياع الإدارة لطلباته وحصوله على مستحقاته أخيراً.

وأوضحت صحيفة «الصباح» أن الاسم الأخير الذي طرح هو توم كارول، لاعب توتنهام السابق، والذي فسخ عقده مؤخراً مع سوانزي سيتي، إذ يدخل اللاعب ضمن قائمة اهتمامات المدير الفني لبيشكتاش سيرجين يالشين.

وخاض كارول 10 مباريات فقط الموسم الجاري 2019-2020، ولم يساهم خلالها في صناعة أو تسجيل أي هدف.