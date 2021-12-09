بيشكتاش يستعد لإعادة بيانيتش إلى برشلونة

يرغب بيشكتاش في إعادة لاعب خط الوسط الدولي البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة خلال شهر يناير القادم.

وانتقال لاعب يوفنتوس السابق إلى الفريق التركي الصيف المنصرم على سبيل الإعارة، لكنه فشل في تشكيل أي إضافة إيجابية منذ قدومه.

وقال صحيفة "زورنال" التركية أن إدارة بيشكتاش مستاءة للغاية من هذه الصفقة وهو أمر سيدفعها لمحاولة إنهائها خلال سوق الانتقالات الشتوي في العام الجديد.

بدوره، يفضل برشلونة أن يستكمل بيانيتش فترة الإعارة كونه تخلص منه بشكل مبدئي خلالها ولأن عودته تعني إضافة لاعب جديد على قائمة الأجور في النادي الذي يعاني مالياً.

وخرج الفريق الكتالوني أمس من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاماً بعد حلوله ثالثاً في مجموعته خلف بايرن ميونيخ وبنفيكا.