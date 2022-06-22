بيع 1.2 مليون تذكرة لبطولة كأس العالم قطر 2022

أكد منظمو بطولة كأس العالم قطر 2022 اليوم الأربعاء أنه تم بيع حوالي 1.2 مليون تذكرة لمباريات المسابقة التي ستنطلق في الـ 21 من شهر نوفمبر المقبل.

وهذا هو أول رقم يتم الإعلان عنه منذ طرح التذاكر للبيع، وشدد حسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن الطلب على التذاكر حقق رقماً قياسياً.

وقال الذوادي في تصريحات لمؤتمر قطر الاقتصادي: "أعتقد أنه تم بيع حوالي 1.2 مليون تذكرة، الناس متحمسة للقدوم هنا، لا شك في ذلك."

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم وجود 40 مليون طلب على التذاكر التي سيتم طرحها للبيع على فترتين.

يذكر أن عدد سكان الدوحة عاصمة قطر يبلغ 2.4 مليون نسمة.