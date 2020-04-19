بيكهام: رونالدو ليس بمستوى ميسي

يرى ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، يتفوق على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بمراحل مؤكداً أنه الأفضل على الإطلاق.

آخر مواجهة جمعت بين ميسي وبيكهام كانت بين برشلونة وباريس سان جيرمان موسم 2012-2013.

وكشف الإنجليزي وقتها أن قراره بالاعتزال جاء بعد أن نجح الأرجنتيني في مراوغته بسهولة خلال تلك المواجهة.

وقال رئيس إنتر ميامي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ميسي لاعب فريد من نوعه ولا مثيل له، هو وكريستيانو رونالدو الذي لا يرتقي لمستواه، في مكان آخر بعيد عن البقية.

"حينما واجهته في 2013 كنا متقدمين في النتيجة، لكنه شارك ونجح في قلب المعطيات وسجل برشلونة هدف التعادل. بغض النظر عن عمري وقتها لكني استمعت كثيراً في المباراتين وكنت فخوراً لأننا لم نخسر".

وتعادل الطرفان 2-2 ذهاباً على ملعب بارك دو برانس قبل أن يتعادلا 1-1 في كامب ناو ليتأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يعد بيكهام أول زميل سابق لرونالدو يفضل ميسي عليه، إذ سبقه في ذلك كاكا وريو فيرديناند وآنخيل دي ماريا وغيرهم من اللاعبين.