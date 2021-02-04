بيكهام يدخل تجارة الحشيش الطبي

كشفت تقارير في إنجلترا عن نشاط جديد للنجم ديفيد بيكهام في تجارة الحشيش الطبي، وذلك بعد استثماراته في عالم كرة القدم والأزياء.

وعقب الاعتزال، دخل بيكهام في مجال الإدارة الرياضية، ويملك حصة في نادي إنتر ميامي الأميركي، بالإضافة لعدة أعمال تجارية في مجال الموضة.

وقالت شبكة "بي بي سي" البريطانية وعدة مصادر أخرى أن شركة يدخل في ملكيتها اللاعب السابق ستبيع أسهماً في البورصة البريطانية، وأن نشاطها الرئيسي هو تصنيع الحشيش الطبي.

وأضاف التقرير أن تخصص الشركة هو الحشيش الصناعي المصنع في المعمل، وليس القادم من النبات الطبيعي، والسبب هو أن الأول تم اكتشاف دوره في مساعدة الرياضيين.

وأوضح أليكسيس أبراهام، المدير التنفيذي في الشركة، أنه وشركته يعتقدان أن المستقبل في مجال العناية الصحية سيكون لمادة الحشيش ومشتقاتها بعد الاكتشافات الأخيرة.

آخر التجارب أثبتت الدور الكبير لأحد المواد غير الممنوعة المشتقة من الحشيش التي تساعد في علاج البشرة وتساهم أيضاً في تقليص نوبات الصرع.

وينتظر أن تبدأ الشركة الخاصة ببيكهام في طرح المنتج في السوق البريطانية بحلول سبتمبر 2021 وفقاً للموقع الخاص بها.