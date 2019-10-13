بيكهام يريد مبابي ضمن مشروعه الجديد

يخطط النجم السابق ديفيد بيكهام لمشروع جديد يجمعه بالشاب كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

ووفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية، افتتح بيكهام شركة خاصة لإدارة أعمال اللاعبين.

ويعتقد "بيكس" أن التوقيع مع مبابي سيكون مربحاً، إذ لا يزال المهاجم الشاب غير مستقر في باريس سان جيرمان، وسط اهتمام من ريال مدريد ومانشستر سيتي بخدماته.

ويعتبر الفرنسي هدفاً مهما لمواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، في ظل حرصه على تأسيس فريق قوي يحقق دوري الأبطال مجدداً.

وعقد بيكهام عدة اجتماعات مع مبابي لإقناعه بالانضمام إلى مشروعه الجديد.

ورغم أن الإنجليزي لا يتمتع بالخبرة في مجال وكالة اللاعبين، إلا أن اسمه ومكانته يغريان أي لاعب للتوقيع معه.