بيكهام يطارد نجماً جديداً من برشلونة

أكد تقرير إسباني أن ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي يطارد نجماً جديداً من برشلونة.

وسبق أن زعمت تقارير، أن بيكهام يحلم بنقل ثلاثي البارسا ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس إلى الدوري الأميركي.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يرغب "بيكس" حالياً في استقطاب آرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، المثار حول مستقبله الكثير من الشائعات.

وأشارت إلى أن التشيلي يعد هدفاً قابلاً للتحقيق من جانب بيكهام، أكثر من ضم ميسي وسواريز.

وأوضحت أن العقبة أمام الصفقة تتمثل بكيكي سيتيين، مدرب برشلونة، الذي يقدر قيمة فيدال، ويرغب في بقائه.

يذكر أن فيدال يحظى أيضاً باهتمام من قبل إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد.